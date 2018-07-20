Випуск новин за 9:00: Річниця смерті Павла Шеремета. Міні-іграшки українських співаків

У випуску новин за 20 липня станом на 9:00 – 20 липня в центрі Києва на місці трагічної події небайдужі збираються на акцію вшанування пам'яті журналіста Павла Шеремета. Цього дня проходить друга річниця смерті медійника. Франківець Богдан Савлюк презентував колекцію іграшок для дорослих із серії "Серцеїди 18+", яка має 9 міні-фігурок із полімерної глини, що дуже нагадують українських співаків.

Також у випуску: Путін запропонував Трампу провести ще один референдум на Донбасі. Американський тижневик TIME для своєї обкладинки зробив колаж з облич президентів США та Росії. В ОБСЄ зафіксували, що ворог стягує озброєння під окупований Луганськ.