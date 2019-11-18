Випуск новин за 9:00: Різанина у Києві. Лавина в Італії
У випуску новин за 18 листопада станом на 9:00 – у Києві невідомий зайшов до МАФу з гральними автоматами та поранив ножем одного з відвідувачів – перерізав артерію на нозі, потерпілий втратив багато крові. Хвиля бруду та снігу накрила італійське містечко Мартелло. Ширина лавини склала 80 метрів, а висота – аж 20. Влада вчасно евакуювала 50 жителів містечка.
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