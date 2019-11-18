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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Випуск новин за 9:00: Різанина у Києві. Лавина в Італії

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 9:00 – у Києві невідомий зайшов до МАФу з гральними автоматами та поранив ножем одного з відвідувачів – перерізав артерію на нозі, потерпілий втратив багато крові. Хвиля бруду та снігу накрила італійське містечко Мартелло. Ширина лавини склала 80 метрів, а висота – аж 20. Влада вчасно евакуювала 50 жителів містечка.

      Також у випуску:

      Уже сьогодні захоплені Росією українські військові кораблі повернуть додому.

      На ділянці розведення біля Богданівки триває процес розмінування, вже обстежили 12 гектарів території.

      Протести в Гонконзі: поліція взяла в облогу студемістечко Політехнічного університету, де забарикадувалися протестувальники.

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      Теги: Випуск новин Кримінальні новини Новини Києва
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