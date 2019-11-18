Випуск новин за 9:00: Різанина у Києві. Лавина в Італії

У випуску новин за 18 листопада станом на 9:00 – у Києві невідомий зайшов до МАФу з гральними автоматами та поранив ножем одного з відвідувачів – перерізав артерію на нозі, потерпілий втратив багато крові. Хвиля бруду та снігу накрила італійське містечко Мартелло. Ширина лавини склала 80 метрів, а висота – аж 20. Влада вчасно евакуювала 50 жителів містечка.

Також у випуску: Уже сьогодні захоплені Росією українські військові кораблі повернуть додому. На ділянці розведення біля Богданівки триває процес розмінування, вже обстежили 12 гектарів території. Протести в Гонконзі: поліція взяла в облогу студемістечко Політехнічного університету, де забарикадувалися протестувальники.