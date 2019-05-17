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      ВЕРХОВНА РАДА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЕРХОВНА РАДА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 9:00: Розширення санкцій проти Росії від США. Втрати на фронті

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 травня станом на 9:00 – в США розширили число фігурантів списку Магнітського. Під американські санкції потрапив загін швидкого реагування "Терек", що входить до складу Нацгвардії Росії, та ще п'ятеро російських громадян. Російські найманці 13 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Один воїн загинув, ще один зазнав поранення.

      Також у випуску:

      Суд обере запобіжний захід Аллерову.

      Святослав Вакарчук офіційно заявив, що йде в політику.

      Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Санкції
      Джерело: 24 канал
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