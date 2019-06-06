Випуск новин за 9:00: Розслідування катастрофи МН-17. Петиція за відставку Авакова

У випуску новин за 6 червня станом на 9:00 – російські журналісти оприлюднили низку документів, які служать ще одним доказом провини РФ у катастрофі МН-17. Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за два дні зібрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.

Також у випуску: Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма запропонував зняти з ОРДЛО економічну блокаду. У Нідерландах 17-річна жертва зґвалтування домоглася дозволу на евтаназію. Чи встигне парламент до кінця сесії ухвалити Виборчий кодекс. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український захисник загинув.

Джерело: 24 канал