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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Розслідування катастрофи МН-17. Петиція за відставку Авакова

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 червня станом на 9:00 – російські журналісти оприлюднили низку документів, які служать ще одним доказом провини РФ у катастрофі МН-17. Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за два дні зібрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.

      Також у випуску: 

      Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма запропонував зняти з ОРДЛО економічну блокаду.

      У Нідерландах 17-річна жертва зґвалтування домоглася дозволу на евтаназію.

      Чи встигне парламент до кінця сесії ухвалити Виборчий кодекс.

      Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український захисник загинув.

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      Теги: Випуск новин Арсен Аваков Збитий "Боїнг 777"
      Джерело: 24 канал
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