Випуск новин за 9:00: Розслідування катастрофи МН-17. Петиція за відставку Авакова
У випуску новин за 6 червня станом на 9:00 – російські журналісти оприлюднили низку документів, які служать ще одним доказом провини РФ у катастрофі МН-17. Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за два дні зібрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.
Також у випуску:
Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма запропонував зняти з ОРДЛО економічну блокаду.
У Нідерландах 17-річна жертва зґвалтування домоглася дозволу на евтаназію.
Чи встигне парламент до кінця сесії ухвалити Виборчий кодекс.
Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український захисник загинув.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі