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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Штраф за плітки про COVID-19. Заборона алкоголю в обсервації

      Випуск новин -

      У випуску новин за 10 квітня станом на 9:00 – на Волині жінку оштрафували за те, що пліткувала про коронавірус. Селянка розповідала, що її односельчанин підчепив COVID-19 за кордоном і має намір приїхати з недугою додому. Українцям, які перебувають в обсервації, заборонили вживати алкоголь. Проживання для них буде безкоштовним, а от за їжу доведеться платити.

      Також у випуску:

      Троє космонавтів прибули на МКС, це двоє росіян та американець. У NASA запевнили, що вони відбули двотижневий карантин перед тим, як вирушити у космос.

      Правоохоронці взялися за біблійну школу на Дніпропетровщині. Там через порушення карантину інфікувалися 20 людей. Поліція провела обшук у приміщенні закладу та вилучила речові докази. 

      На в'їзді до Львівщини почали облаштовувати блокпости. Один КПП запрацював у місті Золочів, що на межі з Тернопільщиною. Тим, хто прямує в область, вимірюють температуру.

      У США зареєстрували рекордне безробіття. Вже 17 мільйонів людей подали заявки на страхові виплати. На тлі пандемії роботу втратив кожен десятий американець. 

      Теги: Новини України Штрафи Волинь Алкоголь Випуск новин
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