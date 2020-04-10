Випуск новин за 9:00: Штраф за плітки про COVID-19. Заборона алкоголю в обсервації
У випуску новин за 10 квітня станом на 9:00 – на Волині жінку оштрафували за те, що пліткувала про коронавірус. Селянка розповідала, що її односельчанин підчепив COVID-19 за кордоном і має намір приїхати з недугою додому. Українцям, які перебувають в обсервації, заборонили вживати алкоголь. Проживання для них буде безкоштовним, а от за їжу доведеться платити.
Також у випуску:
Троє космонавтів прибули на МКС, це двоє росіян та американець. У NASA запевнили, що вони відбули двотижневий карантин перед тим, як вирушити у космос.
Правоохоронці взялися за біблійну школу на Дніпропетровщині. Там через порушення карантину інфікувалися 20 людей. Поліція провела обшук у приміщенні закладу та вилучила речові докази.
На в'їзді до Львівщини почали облаштовувати блокпости. Один КПП запрацював у місті Золочів, що на межі з Тернопільщиною. Тим, хто прямує в область, вимірюють температуру.
У США зареєстрували рекордне безробіття. Вже 17 мільйонів людей подали заявки на страхові виплати. На тлі пандемії роботу втратив кожен десятий американець.
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