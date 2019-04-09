Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Булінг у Хмельницькому

У випуску новин за 9 квітня станом на 9:00 – на фронті втрати – один військовий загинув внаслідок ворожих обстрілів, троє зазнали поранень. Російські найманці 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. У Хмельницькому школярки побили свою ровесницю та зняли все на відео.

Також у випуску: Окупанти в Криму затримали мати активіста Енвера Мамутова, якого засудили на 17 років за підозру в тероризмі. Підозрюваних у вбивстві активіста Олешка суд залишив під вартою.

Джерело: 24 канал