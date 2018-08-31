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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Булінг у школі

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 серпня станом на 9:00 – попри домовленість припинити обстріли, проросійські бойовики минулої доби 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Напередодні нового навчального року експерти нагадують батькам про цькування дітей у школі.

Також у випуску:

США закликає Росію припинити провокації в Азовському морі.

З вересня в Україні відключать аналогове телебачення та замінять на сучасне цифрове.

У одній із шкіл міста Сан-Франциско відбулася стрілянина, одна людина отримала поранення.

Теги: Війна на Донбасі Діти і неповнолітні Випуск новин
Джерело: 24 канал
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