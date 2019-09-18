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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Булінг в училищі у Львові

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 вересня станом на 9:00 – цієї доби один військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень. Загалом на фронті зафіксували 11 обстрілів з боку бойовиків. Справжня дідівщина із побиттям та погрозами – у Львівському училищі старшокурсники били студентів молодших курсів. В мережі з'явилося відео бійки. Відомо, що троє нападників уже не вперше порушують дисципліну.

      Також у випуску:

      Вперше в Україні суд заборонив використовувати тварин в стаціонарному цирку Одеси.

      Львівська ОДА встановила дорожні вказівники для іноземних туристів з помилками в перекладі.

      Через пожежу у будинку ексголови НБУ Гонтаревої генпрокурор Рябошапка скликає прокурорів та слідчих на нараду.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Новини Львова Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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