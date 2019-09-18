Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Булінг в училищі у Львові
У випуску новин за 18 вересня станом на 9:00 – цієї доби один військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень. Загалом на фронті зафіксували 11 обстрілів з боку бойовиків. Справжня дідівщина із побиттям та погрозами – у Львівському училищі старшокурсники били студентів молодших курсів. В мережі з'явилося відео бійки. Відомо, що троє нападників уже не вперше порушують дисципліну.
Також у випуску:
Вперше в Україні суд заборонив використовувати тварин в стаціонарному цирку Одеси.
Львівська ОДА встановила дорожні вказівники для іноземних туристів з помилками в перекладі.
Через пожежу у будинку ексголови НБУ Гонтаревої генпрокурор Рябошапка скликає прокурорів та слідчих на нараду.
Джерело: 24 канал
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