Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Булінг в училищі у Львові

У випуску новин за 18 вересня станом на 9:00 – цієї доби один військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень. Загалом на фронті зафіксували 11 обстрілів з боку бойовиків. Справжня дідівщина із побиттям та погрозами – у Львівському училищі старшокурсники били студентів молодших курсів. В мережі з'явилося відео бійки. Відомо, що троє нападників уже не вперше порушують дисципліну.

Також у випуску: Вперше в Україні суд заборонив використовувати тварин в стаціонарному цирку Одеси. Львівська ОДА встановила дорожні вказівники для іноземних туристів з помилками в перекладі. Через пожежу у будинку ексголови НБУ Гонтаревої генпрокурор Рябошапка скликає прокурорів та слідчих на нараду.

Джерело: 24 канал