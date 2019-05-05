Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Листи до моряків

У випуску новин за 5 травня станом на 9:00 – за минулу добу російські найманці гатили по позиціях наших військових 16 разів і знову із забороненого мінськими угодами озброєння. Нову партію листів для українських полонених зібрали активісти благодійного проекту "Повернення додому" з Кіровоградщини.

Також у випуску: На східному узбережжі Індії через циклон "Фанні" загинули щонайменше 16 людей. Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що 19 травня – невдалий день для інавгурації президента. Наймасштабніша спортивна патріотична гра відбулась на межі Тернопільської і Рівненської областей. У Бельгії неочікувано випав сніг.

Джерело: 24 канал