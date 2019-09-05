Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. СБУ розслідує можливу диверсію "Мотор Січ"

У випуску новин за 5 вересня станом на 9:00 – напередодні ще один наш військовий на фронті отримав поранення, несумісне із життям. Загалом бойовики 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Служба безпеки України взялася за розслідування можливої диверсії на підприємстві "Мотор Січ". Підозрюють, що воно постачало продукцію військового призначення до Російської Федерації.

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