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      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. СБУ розслідує можливу диверсію "Мотор Січ"

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 вересня станом на 9:00 – напередодні ще один наш військовий на фронті отримав поранення, несумісне із життям. Загалом бойовики 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Служба безпеки України взялася за розслідування можливої диверсії на підприємстві "Мотор Січ". Підозрюють, що воно постачало продукцію військового призначення до Російської Федерації.

      Також у випуску:

      На Львівщині затримали двох втікачів з миколаївської колонії. 

      На Рівненщині за храм побилися 60 представників ПЦУ та УПЦ МП.

      Антикорупційний суд офіційно розпочинає свою роботу. Це остання ланка трьох китів, на яких тримається боротьба з корупцією.

      40 євродепутатів закликали Володимира Зеленського не обмінювати одного з головних свідків у справі катастрофи літака MH-17, і не включати його у список на обмін.

      На Львівщину у смертельну аварію потрапив автобус з дітьми. У масштабній ДТП на трасі Київ – Чоп біля села Банюнин зіштовхнулися одразу три автівки.

      Вчителька львівської школи потрапила до десятки найкращих педагогів країни.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Війна СБУ
      Джерело: 24 канал
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