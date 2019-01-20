Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Стан здоров'я Михайлика

У випуску новин за 20 січня станом на 9:00 – минулої доби російські найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляли позиції українських військових біля Пісок, Широкиного , Мар'їнки та Гнутового. Голову одеського осередку партії "Сила людей" Олега Михайлика виписали з німецької клініки після вилучення кулі з легені.

Також у випуску: У результаті вибуху на трубопроводі у Мексиці 73 людини загинуло, 74 – поранено. На Житомирщині до Православної церкви України приєдналися релігійні громади у селах Павлівка, Кишин та Андрушівка.