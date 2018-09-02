Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Вбивство вченого у Миколаєві

У випуску новин за 2 вересня станом на 9:00 – минулої доби один наш боєць загинув, ще двоє отримали поранення, бойовики вкотре проігнорували "шкільне перемир'я", режим тиші російські найманці порушили 11 разів. У Миколаєві знайшли вбитим відомого українського вченого і дослідника Голодомору, Миколу Шитюка, тіло чоловіка знайшли у квартирі, яку він орендував на 3 години.

Також у випуску: Напередодні нового навчального року, українский портал склав рейтинг кращих шкіл України. Бойовики знайшли винних у вбивстві свого ватажка, мовляв, це четверо представників української диверсійної групи.