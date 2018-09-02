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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Вбивство вченого у Миколаєві

Випуск новин 60 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 вересня станом на 9:00 – минулої доби один наш боєць загинув, ще двоє отримали поранення, бойовики вкотре проігнорували "шкільне перемир'я", режим тиші російські найманці порушили 11 разів. У Миколаєві знайшли вбитим відомого українського вченого і дослідника Голодомору, Миколу Шитюка, тіло чоловіка знайшли у квартирі, яку він орендував на 3 години.

Також у випуску:

Напередодні нового навчального року, українский портал склав рейтинг кращих шкіл України.

Бойовики знайшли винних у вбивстві свого ватажка, мовляв, це четверо представників української диверсійної групи. 

Теги: Новини Миколаєва Жертви Кримінальні новини Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Випуск новин
Джерело: 24 канал
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