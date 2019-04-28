Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Великдень в Україні

У випуску новин за 28 квітня станом на 9:00 – доба на фронті минула під обстрілами, поранено одного нашого захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню. Християни східного обряду сьогодні відзначають Великдень. Усю ніч у храмах правили святкову літургію. А напередодні до столиці із Єрусалима привезли Благодатний вогонь.

Також у випуску: В окупованому Донецьку військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході. "Надихнувся" терактами у Новій Зеландії: студент влаштував стрілянину у каліфорнійській синагозі. Одна людина загинула, троє поранені. Навіщо Путін зібрався роздавати паспорти українцям за спрощеною процедурою.

Джерело: 24 канал