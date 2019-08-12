Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Видача паспортів РФ у так званій "ЛНР"

У випуску новин за 12 серпня станом на 9:00 – бойовики б'ють по позиціях ЗСУ. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших армійців. Один український військовий отримав поранення. Втрати противника уточнюються. Спочатку паспорт фейкової "ЛНР", а потім російський. В окупованому Алчевську з'явився попит на папірець так званої "республіки", бо без нього росіяни не видають паспорт.

Також у випуску: Росгвардія не визнає свого співробітника, який вдарив жінку у живіт. П'ятеро дітей загинули під час пожежі в дитячому садочку у США. Петра Порошенка сьогодні знов запрошують у Державне бюро розслідувань.

Джерело: 24 канал