Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Видача паспортів РФ у так званій "ЛНР"
У випуску новин за 12 серпня станом на 9:00 – бойовики б'ють по позиціях ЗСУ. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших армійців. Один український військовий отримав поранення. Втрати противника уточнюються. Спочатку паспорт фейкової "ЛНР", а потім російський. В окупованому Алчевську з'явився попит на папірець так званої "республіки", бо без нього росіяни не видають паспорт.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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