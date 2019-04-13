Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Запобіжний захід шпигуну РФ із Нацполіції

У випуску новин за 13 квітня станом на 9:00 – на Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів. У штабі ООС зафіксували 14 атак. Один український військовий загинув, ще двоє – поранено. Два місяці під вартою без права внесення застави – таке рішення ухвалив напередодні харківський суд і посадив за ґрати шпигуна із Нацполіції, який співпрацював з Росією.

Також у випуску: Австрійському журналісту, який поширював пропагнаду, скасували заборону в'їзду в Україну. У Києві чоловік хотів покінчити життя самогубством і кидався під машини – відбувся переломами. У Києві на тиждень частково перекриють проспет Перемоги через ремонт Шулявського мосту.

Джерело: 24 канал