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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Затримання Крючкова

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 9:00 – На передовій тим часом не припиняються обстріли. Минулої доби російські найманці 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях. В НАБУ офіційно повідомили, що спіймали колишнього нардепа, голову правління компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Його підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 346 мільйонів гривень.

      Також у випуску:

      У місцевій гімназії в Черкасах масово отруїлися 75 дітей, з них до лікарні госпіталізовано 68 учнів.

      У французькій столиці ліквідували пожежу у визначній архітектурній пам'ятці – Нотр-Дам де Парі. Від сильного вогню впав шпиль собору, годинник і пошкоджено значну частину покрівлі та вітражів.

      blog_ava
      "Горить серце Парижа": реакція України на пожежу у Нотр-Дам де Парі
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі НАБУ Енергетика
      Джерело: 24 канал
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