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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Скандал з чемпіонкою Ганною Соловей. Скасування реєстрації Клюєва і Шарія

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 липня станом на 9:00 – між велогонщицею Ганною Соловей і президентом Федерації велоспорту Олександром Башенком стався конфлікт. На захист чемпіонки в Києві почалися протести велоспортсменів. ЦВК скасувала реєстрацію кандидатами в народні депутати одіозних претендентів – політика часів Януковича Андрія Клюєва та блогера-українофоба Анатолія Шарія.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Велоспорт Андрій Клюєв Анатолій Шарій ЦВК Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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