Випуск новин за 9:00: Скандал з чемпіонкою Ганною Соловей. Скасування реєстрації Клюєва і Шарія

У випуску новин за 4 липня станом на 9:00 – між велогонщицею Ганною Соловей і президентом Федерації велоспорту Олександром Башенком стався конфлікт. На захист чемпіонки в Києві почалися протести велоспортсменів. ЦВК скасувала реєстрацію кандидатами в народні депутати одіозних претендентів – політика часів Януковича Андрія Клюєва та блогера-українофоба Анатолія Шарія.

Також у випуску: ГПУ вимагає, аби у Офісі президента спростували чи підтвердити заяву Мендель про те, що українські армійці обстрілюють цивільні об'єкти на Донбасі. У Карибському морі перекинувся човен з рибалками недалеко від берегів Гондурасу. Бойовики 29 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, п'ятеро військових поранені.

Джерело: 24 канал