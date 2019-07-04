Випуск новин за 9:00: Скандал з чемпіонкою Ганною Соловей. Скасування реєстрації Клюєва і Шарія
У випуску новин за 4 липня станом на 9:00 – між велогонщицею Ганною Соловей і президентом Федерації велоспорту Олександром Башенком стався конфлікт. На захист чемпіонки в Києві почалися протести велоспортсменів. ЦВК скасувала реєстрацію кандидатами в народні депутати одіозних претендентів – політика часів Януковича Андрія Клюєва та блогера-українофоба Анатолія Шарія.
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Джерело: 24 канал
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