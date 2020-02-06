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      Випуск новин за 9:00: Смертельна ДТП на Харківщині. Перевірка на коронавірус в Україні

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 9:00 – двох українців перевіряють на коронавірус, а в 11 інших – недуга не підтвердилась. Про це заявив очільник Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський.

      Також у випуску:

      Депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт про ринок землі. Засідання Верховної Ради має відвідати Президент України Володимир Зеленський.

      600 населених пунктів залишилися без світла через снігопади.

      Дональд Трамп залишається президентом Сполучених Штатів через чотири місяці після запуску процедури імпічменту.

      У Туркменістані чоловіків після 40 років змушуватимуть підфарбовувати волосся у сивий колір.

       

       

       

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      Теги: Аварії та ДТП Жертви Випуск новин Новини Харкова Поліція
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