Випуск новин за 9:00: Смертельна стрілянина в США. Негода в Одесі

У випуску новин за 4 серпня станом на 9:00 – у Техасі чоловік розстріляв у супермаркеті 20 людей, ще 30 отримали поранення. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розправі над відвідувачами магазину. Це 21-річний Патрік Крузіус. Одеса очікує нову зливу, і оговтується від попередньої. Нещодавно у результаті зливи в Одесі підтопило низку вулиць, зірвало асфальт та знесло припарковані авто.

Також у випуску: Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк розганяв мітинг у Москві. У Луцьку фінішує один із найяскравіших фестивалів літа – Бандерштат. У Черкасах на один день байкери стали донорами. Понад 50 мотоциклістів великою колоною приїхали на місцеву станцію переливання крові.

Джерело: 24 канал