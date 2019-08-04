Випуск новин за 9:00: Смертельна стрілянина в США. Негода в Одесі
У випуску новин за 4 серпня станом на 9:00 – у Техасі чоловік розстріляв у супермаркеті 20 людей, ще 30 отримали поранення. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розправі над відвідувачами магазину. Це 21-річний Патрік Крузіус. Одеса очікує нову зливу, і оговтується від попередньої. Нещодавно у результаті зливи в Одесі підтопило низку вулиць, зірвало асфальт та знесло припарковані авто.
Також у випуску:
Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк розганяв мітинг у Москві.
У Луцьку фінішує один із найяскравіших фестивалів літа – Бандерштат.
У Черкасах на один день байкери стали донорами. Понад 50 мотоциклістів великою колоною приїхали на місцеву станцію переливання крові.
Джерело: 24 канал
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