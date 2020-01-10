Випуск новин за 9:00: Спогади про загиблих літака МАУ в Ірані. Втрати на фронті

У випуску новин за 10 січня станом на 9:00 – Катерина Статник всього два тижні не дожила до свого 28-го Дня народження. Дівчина була однією із бортпровідниць злощасного Боінгу, який розбився у далекому Ірані. Російські найманці продовжують гатити по позиціях наших оборонців, незважаючи на домовленості про режим тиші. В результаті один український військовий загинув.

Також у випуску:

Дональд Трамп вважає, що до НАТО потрібно включити країни Близького Сходу. Але не уточнив, які саме.

У будинку військового кілер Збройних сил України намагався закласти вибухівку і все це на замовлення російських спецслужб.

Палата громад парламенту Великої Британії схвалила в третьому остаточному читанні законопроєкт про вихід із ЄС.