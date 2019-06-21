Випуск новин за 9:00: Спроба самосуду в Іванівці. Протести в Грузії
У випуску новин за 21 червня станом на 9:00 – на Одещині місцеві намагались спалити дім де мешкає сім'я підозрюваного у вбивстві 11-ти річної Дарини Лук'яненко. Це вже не перша спроба самосуду, якій завадила поліція. В столиці країни Тбілісі почалася масова антиросійська акція протесту. На центральній площі перед парламентом зібралися до 10 тисяч чоловік.
Також у випуску:
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Ворог сипле міни по позиціях наших армійців. Маємо трьох поранених солдатів та одного травмованого за ніч.
У Тернополі військовий зробив пропозицію коханій на плацу.
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Джерело: 24 канал
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