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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Випуск новин за 9:00: Спроба самосуду в Іванівці. Протести в Грузії

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 червня станом на 9:00 – на Одещині місцеві намагались спалити дім де мешкає сім'я підозрюваного у вбивстві 11-ти річної Дарини Лук'яненко. Це вже не перша спроба самосуду, якій завадила поліція. В столиці країни Тбілісі почалася масова антиросійська акція протесту. На центральній площі перед парламентом зібралися до 10 тисяч чоловік.

      Також у випуску:

      У слідства з'явилась основна версія загибелі нардепа Дмитра Тимчука – самогубство.

      Ворог сипле міни по позиціях наших армійців. Маємо трьох поранених солдатів та одного травмованого за ніч.

      У Тернополі військовий зробив пропозицію коханій на плацу.

      blog_ava
      Чим корисна та шкідлива шовковиця
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      Теги: Випуск новин Дарія Лук'яненко Новини Одеси Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії
      Джерело: 24 канал
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