Випуск новин за 9:00: Спроба самосуду в Іванівці. Протести в Грузії

У випуску новин за 21 червня станом на 9:00 – на Одещині місцеві намагались спалити дім де мешкає сім'я підозрюваного у вбивстві 11-ти річної Дарини Лук'яненко. Це вже не перша спроба самосуду, якій завадила поліція. В столиці країни Тбілісі почалася масова антиросійська акція протесту. На центральній площі перед парламентом зібралися до 10 тисяч чоловік.

Також у випуску: У слідства з'явилась основна версія загибелі нардепа Дмитра Тимчука – самогубство. Ворог сипле міни по позиціях наших армійців. Маємо трьох поранених солдатів та одного травмованого за ніч. У Тернополі військовий зробив пропозицію коханій на плацу.

Джерело: 24 канал