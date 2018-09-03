Випуск новин за 9:00: Старт навчального року. Провал "шкільного перемир'я" на Донбасі
У випуску новин за 3 вересня станом на 9:00 – в Україні офіційно стартував новий навчальний рік. Ті школи, які 1-ого вересня, в суботу, не влаштовували лінійки, сьогодні вперше збирають учнів після літніх канікул. І одразу ж за парти. А на Донбасі так зване "шкільне перемир'я" так і не настало. 16 прицільних обстрілів бойовики здійснили по позиціях українських сил минулої доби.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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