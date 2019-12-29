Випуск новин за 9:00: Суд відпустив екс-беркутівців з-під варти. Газові перемовини у Відні

У випуску новин за 29 грудня станом на 9:00 – Апеляційний суд Києва пізно вночі таки змінив запобіжний захід п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані екс-беркутівцям. У Відні вже четвертий день тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. Це вже фінальна стадія.

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Після того, як Апеляційний суд Києва відпустив екс-беркутівців з-під варти, активісти почали блокувати Лук'янівське СІЗО. Саме звідти їх мають повезти на обмін. Водночас люди намагаються цьому завадити.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня на КПВВ Майорське Україна відбудеться обмін з бойовиками ОРДЛО.

У Кропивницькому народна майстриня плете ляльки-мотанки, які передає військовим на фронт. Запевняє, вони приносять удачу і бережуть воїнів від ворожих куль.