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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Суд відпустив екс-беркутівців з-під варти. Газові перемовини у Відні

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 грудня станом на 9:00 – Апеляційний суд Києва пізно вночі таки змінив запобіжний захід п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані екс-беркутівцям. У Відні вже четвертий день тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. Це вже фінальна стадія.

      Також у випуску:

      Після того, як Апеляційний суд Києва відпустив екс-беркутівців з-під варти, активісти почали блокувати Лук'янівське СІЗО. Саме звідти їх мають повезти на обмін. Водночас люди намагаються цьому завадити.

      Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня на КПВВ Майорське Україна відбудеться обмін з бойовиками ОРДЛО.

      У Кропивницькому народна майстриня плете ляльки-мотанки, які передає військовим на фронт. Запевняє, вони приносять удачу і бережуть воїнів від ворожих куль.

      Активісти продовжують блокувати Лук'янівське СІЗО у день обміну полоненими
      сьогодні
      1524
      Теги: Обмін полоненими Випуск новин СІЗО Беркут Апеляційний суд Києва Газ Газовий конфлікт Газовий контракт
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