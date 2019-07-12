Випуск новин за 9:00: Суд ЄС зняв санкції з Януковича та його команди. Новини з фронту
У випуску новин за 12 липня станом на 9:00 – суд ЄС зняв обмежень з Януковича і його команди. Тож тепер кошти на міжнародних рахунках екс-президента та його соратників розморожені. На Донбасі не вщухають обстріли: один український військовий загинув, двоє поранені. Проте наші війська дали адекватну відповідь ворогу – трьох окупантів знищили та четверо поранили.
Також у випуску:
Суд скасував відмову ЦВК зареєструвати Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати.
Найбільше за рекламу у Facebook заплатила партія "Голос" музиканта Святослава Вакарчука.
У місті Чорноморськ провели один із найбільш видовищних днів міжнародних військових навчань "Сі-Бриз".
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі