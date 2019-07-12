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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Суд ЄС зняв санкції з Януковича та його команди. Новини з фронту

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 липня станом на 9:00 – суд ЄС зняв обмежень з Януковича і його команди. Тож тепер кошти на міжнародних рахунках екс-президента та його соратників розморожені. На Донбасі не вщухають обстріли: один український військовий загинув, двоє поранені. Проте наші війська дали адекватну відповідь ворогу – трьох окупантів знищили та четверо поранили.

      Також у випуску:

      Суд скасував відмову ЦВК зареєструвати Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати.

      Найбільше за рекламу у Facebook заплатила партія "Голос" музиканта Святослава Вакарчука.

      У місті Чорноморськ провели один із найбільш видовищних днів міжнародних військових навчань "Сі-Бриз".

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Віктор Янукович Санкції Євросоюз Судді Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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