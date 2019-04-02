Випуск новин за 9:00: Світ схвалив українські вибори. Підпал закарпатської долини нарцисів
У випуску новин за 2 квітня станом на 9:00 – Західний світ схвалює вибори в Україні. Про це заявили представники країн "Великої сімки". Закарпатська долина нарцисів у небезпеці. За останні дні місцеві пожежники двічі рятували територію заповідника від поширення вогню.
Також у випуску:
Один з потерпілих від вибухів у Кропивницькому помер у лікарні.
Голови МЗС країн НАТО обговорять загрозу Росії.
Суспільне організує дебати для кандидатів у другому турі виборів.
Джерело: 24 канал
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