Випуск новин за 9:00: Світ схвалив українські вибори. Підпал закарпатської долини нарцисів

У випуску новин за 2 квітня станом на 9:00 – Західний світ схвалює вибори в Україні. Про це заявили представники країн "Великої сімки". Закарпатська долина нарцисів у небезпеці. За останні дні місцеві пожежники двічі рятували територію заповідника від поширення вогню.

Також у випуску: Один з потерпілих від вибухів у Кропивницькому помер у лікарні. Голови МЗС країн НАТО обговорять загрозу Росії. Суспільне організує дебати для кандидатів у другому турі виборів.

Джерело: 24 канал