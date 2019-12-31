Випуск новин за 9:00: Тигри у Києві. Ворожі снайпери на передовій

У випуску новин за 31 грудня станом на 9:00 – у жахливих умовах, у бруді та фекаліях, виявили зоозахисники на території закинутого клубу. Зараз тварин намагатимуться врятувати. Снайпер поранив нашого армійця на передовій. Ворожих стільців зафіксували одразу у двох населених пунктах.

Також у випуску: Україна та Росія підписали договір щодо транзиту газу. Адвокати Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.