Випуск новин за 9:00: Тигри у Києві. Ворожі снайпери на передовій
У випуску новин за 31 грудня станом на 9:00 – у жахливих умовах, у бруді та фекаліях, виявили зоозахисники на території закинутого клубу. Зараз тварин намагатимуться врятувати. Снайпер поранив нашого армійця на передовій. Ворожих стільців зафіксували одразу у двох населених пунктах.
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