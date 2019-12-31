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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Тигри у Києві. Ворожі снайпери на передовій

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 9:00 – у жахливих умовах, у бруді та фекаліях, виявили зоозахисники на території закинутого клубу. Зараз тварин намагатимуться врятувати. Снайпер поранив нашого армійця на передовій. Ворожих стільців зафіксували одразу у двох населених пунктах.

      Також у випуску:

      Україна та Росія підписали договір щодо транзиту газу.

      Адвокати Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.

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      Теги: Випуск новин Світ тварин Новини Києва Війна на Донбасі
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