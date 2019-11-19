Випуск новин за 9:00: Трагедія на Львівщині. Обвал мосту у Франції

У випуску новин за 19 листопада станом на 9:00 – на території військової частини у селі Старичі сталася пожежа. Загинув один офіцер, ще один зазнав опіків. У невеликому містечку під Тулузою у Франції обвалився підвісний міст. Двоє людей загинуло, трьох вдалося врятувати.

Також у випуску: На Хмельниччині чоловік прив'язав свого собаку до автівки та протягнув півтора кілометра дорогою. Найбільше місто Австралії потерпає від лісових пожеж, що вже понад тиждень вирують у Новому Південному Уельсі. У Тбілісі поліція розігнала мітингувальників, які блокували вхід до парламенту.