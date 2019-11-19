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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      Випуск новин за 9:00: Трагедія на Львівщині. Обвал мосту у Франції

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 9:00 – на території військової частини у селі Старичі сталася пожежа. Загинув один офіцер, ще один зазнав опіків. У невеликому містечку під Тулузою у Франції обвалився підвісний міст. Двоє людей загинуло, трьох вдалося врятувати.

      Також у випуску: 

      На Хмельниччині чоловік прив'язав свого собаку до автівки та протягнув півтора кілометра дорогою. 

      Найбільше місто Австралії потерпає від лісових пожеж, що вже понад тиждень вирують у Новому Південному Уельсі.

      У Тбілісі поліція розігнала мітингувальників, які блокували вхід до парламенту. 

      Хто такий Леонід Каденюк: перший український астронавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Випуск новин Новини Львова Новини Франції
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