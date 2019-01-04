Випуск новин за 9:00: Вакцинація у Львові. Вбивство студенток у Харкові

У випуску новин за4 січня станом на 9:00 – на Львівщині з другої половини лютого візьмуться масово вакцинувати школярів за згодою батьків. У Харкові знайшли мертвими в орендованій квартирі двох іноземних студенток.

Також у випуску: У Дніпрі на викраденому авто влаштував п’яну ДТП та протаранив маршрутку. Проросійські бойовики стріляють по хутору Вільний, поблизу Зайцевого, одного захисника поранено. У Кримському СІЗО зник український політв'язень Евген Панов.