Випуск новин за 9:00: Вакцинація у Львові. Вбивство студенток у Харкові
У випуску новин за4 січня станом на 9:00 – на Львівщині з другої половини лютого візьмуться масово вакцинувати школярів за згодою батьків. У Харкові знайшли мертвими в орендованій квартирі двох іноземних студенток.
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Джерело: 24 канал
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