Випуск новин за 9:00: Вартість рекламної кампанії Порошенка та Зеленського. Ситуація на фронті
У випуску новин за 18 квітня станом на 9:00 – експерти руху "Чесно" порахували скільки кандидати витратили на виборчу кампанію у другому турі. Це дані проміжних звітів кандидатів за п'ять днів другого туру. На передовій не припиняються обстріли. Російські найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
Також у випуску:
В Росії українським морякам продовжили арешт ще на три місяці.
На Мадейрі перекинувся туристичний автобус.
Жителька Маріуполя взяла золото Кубку світу з кікбоксингу.
Джерело: 24 канал
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