Випуск новин за 9:00: Вартість рекламної кампанії Порошенка та Зеленського. Ситуація на фронті

У випуску новин за 18 квітня станом на 9:00 – експерти руху "Чесно" порахували скільки кандидати витратили на виборчу кампанію у другому турі. Це дані проміжних звітів кандидатів за п'ять днів другого туру. На передовій не припиняються обстріли. Російські найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

Також у випуску: В Росії українським морякам продовжили арешт ще на три місяці. На Мадейрі перекинувся туристичний автобус. Жителька Маріуполя взяла золото Кубку світу з кікбоксингу.

Джерело: 24 канал