Випуск новин за 9:00: Вбивство пластичного хірурга. Президент Туреччини в Україні

У випуску новин за третє лютого станом на 9:00 – у Києві застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Напад трапився у дворі житлового будинку, де загиблий винаймав квартиру разом із родиною. Невідомий підбіг до жертви, декілька разів вистрелив та забрав у нього пакет. Президент Туреччини Реджеп Ердоган сьогодні приїде з робочим візитом в Україну.

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Іран пропонував родинам загиблих українців у катастрофі МАУ по 80 тисяч доларів, але ті відмовилися. Володимир Зеленський заявив, що цієї суми замало, від Ірану вимагатимуть більше.

На півдні Лондона невідомий напав на людей з ножем. За попередніми даними, постраждалих – двоє. Поліція застрелила нападника.

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