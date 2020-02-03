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      Випуск новин за 9:00: Вбивство пластичного хірурга. Президент Туреччини в Україні

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за третє лютого станом на 9:00 – у Києві застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Напад трапився у дворі житлового будинку, де загиблий винаймав квартиру разом із родиною. Невідомий підбіг до жертви, декілька разів вистрелив та забрав у нього пакет. Президент Туреччини Реджеп Ердоган сьогодні приїде з робочим візитом в Україну.

      Також у випуску:

      Іран пропонував родинам загиблих українців у катастрофі МАУ по 80 тисяч доларів, але ті відмовилися. Володимир Зеленський заявив, що цієї суми замало, від Ірану вимагатимуть більше.

      На півдні Лондона невідомий напав на людей з ножем. За попередніми даними, постраждалих – двоє. Поліція застрелила нападника.

      Третій літак з українцями повернувся з китайського острова Хайнань. Симптомів, які можуть вказувати на наявність коронавірусу, не виявили.

      У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни
      сьогодні
      17523
      Теги: Новини Туреччини Випуск новин Новини Києва Вбивство
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