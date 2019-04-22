Випуск новин за 9:00: Вдячність Порошенку від українців у соціальних мережах. Ситуація на фронті
У випуску новин за 22 квітня станом на 9:00 – у соцмережах українці дякують чинному президенту за п'ять років правління. Люди пишуть слова вдячності за чітку міжнародну політику Петра Порошенка, асоціацію з ЄС, безвіз та підтримку української церкви. Бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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