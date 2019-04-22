Випуск новин за 9:00: Вдячність Порошенку від українців у соціальних мережах. Ситуація на фронті

У випуску новин за 22 квітня станом на 9:00 – у соцмережах українці дякують чинному президенту за п'ять років правління. Люди пишуть слова вдячності за чітку міжнародну політику Петра Порошенка, асоціацію з ЄС, безвіз та підтримку української церкви. Бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Також у випуску: Порошенко виграє у Зеленського за результатами закордонного виборчого округу. Експерти громадської мережі "Опора" підбили підсумки найтиповіших порушень другого туру виборів. Кількість жертв внаслідок терактів у Шрі-Ланці зросла до 290 осіб.

Джерело: 24 канал