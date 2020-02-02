Випуск новин за 9:00: Вибори в ОРДЛО. Смерть від коронавірусу на Філіппінах

У випуску новин за 2 лютого станом на 9:00 – вибори на окупованому Донбасі можуть відбутись вже наприкінці жовтня. Про це сподіваються домовитись на майбутній нормандській зустрічі в травні. Від коронавірусу померла перша людина поза межами Китаю. На Філіппінах від атипової пневмонії помер 44-річний чоловік. Хвороба дісталась до 25 країн світу.

Також у випуску: Харківський бабак Тимко спрогнозував ранню весну. Росія не пустила до себе літак з евакуйованими з Китаю громадянами Німеччини. Українські порти віддали катарській і грузинсько-швейцарській компаніям.