10:00
2 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 9:00: Вибори в ОРДЛО. Смерть від коронавірусу на Філіппінах

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 лютого станом на 9:00 – вибори на окупованому Донбасі можуть відбутись вже наприкінці жовтня. Про це сподіваються домовитись на майбутній нормандській зустрічі в травні. Від коронавірусу померла перша людина поза межами Китаю. На Філіппінах від атипової пневмонії помер 44-річний чоловік. Хвороба дісталась до 25 країн світу.

      Також у випуску:

      Харківський бабак Тимко спрогнозував ранню весну.

      Росія не пустила до себе літак з евакуйованими з Китаю громадянами Німеччини.

      Українські порти віддали катарській і грузинсько-швейцарській компаніям.

       

       

      Не лише православний, а всі й одразу: патріарх Кирил хоче, щоб Бог потрапив до конституції
      сьогодні
      1887
      Теги: Випуск новин Коронавірус 2020 Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:01 Головні новини 1 лютого: втрата на Донбасі, скандал зі "слугою народу" та нарада із Зеленським
      Ірина Юрковська 3696
      сьогодні , 08:01 Податкова реформа 2020: що зміниться для українців
      Юлія Поскробок 5254
      сьогодні , 06:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 1538
      1 лютого , 22:00 Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі
      Повернись живим 750
      1 лютого , 19:00 Письмо из Луганска: Украина здесь под запретом
      Ольга Черненко 2155
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук