Випуск новин за 9:00: Вибух гранати на Київщині. Ситуація на фронті

У випуску новин за 28 жовтня станом на 9:00 – на Київщині чоловік хотів підірвати гранатою сусідську сім'ю, натомість на лікарняному ліжку опинився сам. Тепер зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. За минулу добу бойовики 13 разів відкривали вогонь, під атаки потрапили українські захисники неподалік Березового, Луганського та Новолуганського.

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