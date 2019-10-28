10:36
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Випуск новин за 9:00: Вибух гранати на Київщині. Ситуація на фронті

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 жовтня станом на 9:00 – на Київщині чоловік хотів підірвати гранатою сусідську сім'ю, натомість на лікарняному ліжку опинився сам. Тепер зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. За минулу добу бойовики 13 разів відкривали вогонь, під атаки потрапили українські захисники неподалік Березового, Луганського та Новолуганського.

      Також у випуску:

      Разумков прокоментував ситуацію із поліграфом, він вважає, що навколо "слуг народу" та детектору брехні занадто багато уваги.

      Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4.

      Зменшення субсидій цього року не буде, – Гончарук.

      blog_ava
      11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті
      сьогодні
      7136
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Вибух Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"
      сьогодні , 10:00 Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"
      Книги для гурманів 133
      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      сьогодні , 10:00 Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      Северин Трач 298
      Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      сьогодні , 09:11 Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      Василь Денисюк 896
      Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      сьогодні , 09:01 Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      Євгенія Мазур 727
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 1151
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук