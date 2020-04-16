Випуск новин за 9:00: Вибух у Львові. Арешт Шайтанова

У випуску новин за 16 квітня станом на 9:00 – біля однієї з львівських лікарень трапився вибух, внаслідок якого загинув 43-річний місцевий мешканець. Очевидці, що прибігли на звук, виявили в кущах понівечене тіло. Генерала-майора СБУ Валерія Шайтанова, який шпигував на користь Росії, столичний Шевченківський районний суд арештував на 2 місяці.

Також у випуску: На Буковині священик із коронавірусом відмовився від ізоляції. У Криму ФСБ затримала 2 людей – російську військову та громадянина України, які нібито шпигували на користь України. У Дніпрі перекопали дорогу до церкви.