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      Випуск новин за 9:00: Вибух у Львові. Арешт Шайтанова

      Випуск новин -

      У випуску новин за 16 квітня станом на 9:00 – біля однієї з львівських лікарень трапився вибух, внаслідок якого загинув 43-річний місцевий мешканець. Очевидці, що прибігли на звук, виявили в кущах понівечене тіло. Генерала-майора СБУ Валерія Шайтанова, який шпигував на користь Росії, столичний Шевченківський районний суд арештував на 2 місяці.

      Також у випуску:

      На Буковині священик із коронавірусом відмовився від ізоляції.

      У Криму ФСБ затримала 2 людей – російську військову та громадянина України, які нібито шпигували на користь України.

      У Дніпрі перекопали дорогу до церкви.

      Теги: Новини Львова Затримання Шайтанова Випуск новин
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