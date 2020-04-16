Випуск новин за 9:00: Вибух у Львові. Арешт Шайтанова
У випуску новин за 16 квітня станом на 9:00 – біля однієї з львівських лікарень трапився вибух, внаслідок якого загинув 43-річний місцевий мешканець. Очевидці, що прибігли на звук, виявили в кущах понівечене тіло. Генерала-майора СБУ Валерія Шайтанова, який шпигував на користь Росії, столичний Шевченківський районний суд арештував на 2 місяці.
Також у випуску:
На Буковині священик із коронавірусом відмовився від ізоляції.
У Криму ФСБ затримала 2 людей – російську військову та громадянина України, які нібито шпигували на користь України.
У Дніпрі перекопали дорогу до церкви.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 09:17 Коронавірус у Франції: кількість госпіталізованих вперше знизилася, але смертність досі висока
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, COVID-19 у Новинського
сьогодні , 04:49 Ще одне масове інфікування коронавірусом на атомному авіаносці – цього разу у Франції
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
"Темп військової активності Росії не спадає": як діятиме НАТО в умовах пандемії COVID-19сьогодні , 02:59
-
COVID-19 у США: хворих вже 637 тисяч, а Трамп заявив, що країна минула пік епідеміїсьогодні , 03:55
-
Рецепт паски від Єлизавети Глінськоїсьогодні , 08:10
-
Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, по 100 мільйонів на топ-трансфери, "новий Роналду" змінить всесьогодні , 09:11
-
Ще багато тижнів, – Трюдо про скасування карантину в Канадісьогодні , 08:38
-
Окупанти приховують смертність від коронавірусу на Донбасісьогодні , 08:20
Пропозиції партнерів
Коментарі