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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 9:00: Відкриття ринків. Самоізоляція медиків в лікарні

      Випуск новин -

      У випуску новин за 1 травня станом на 9:00 – від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків. У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил весь ринок суворо каратимуть закриттям на тиждень. У Дніпрі у пацієнта лікарні імені Мечникова підтвердили COVID-19. Колектив медзакладу вирішив там самоізолюватися.

      Також у випуску:

      Напередодні у відеоформаті відбулася зустріч "нормандської четвірки" на рівні очільників МЗС. Головні дипломати України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися, щоб обговорити безпекові питання.

      Київська фірма, замість того, щоб утилізувати медичні відходи з інфекційних лікарень, викидала їх на звичайних звалищах. Про це повідомили у СБУ.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Дніпра СБУ Випуск новин
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