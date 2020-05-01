Випуск новин за 9:00: Відкриття ринків. Самоізоляція медиків в лікарні

У випуску новин за 1 травня станом на 9:00 – від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків. У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил весь ринок суворо каратимуть закриттям на тиждень. У Дніпрі у пацієнта лікарні імені Мечникова підтвердили COVID-19. Колектив медзакладу вирішив там самоізолюватися.

Також у випуску: Напередодні у відеоформаті відбулася зустріч "нормандської четвірки" на рівні очільників МЗС. Головні дипломати України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися, щоб обговорити безпекові питання. Київська фірма, замість того, щоб утилізувати медичні відходи з інфекційних лікарень, викидала їх на звичайних звалищах. Про це повідомили у СБУ.