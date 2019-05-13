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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ
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      Випуск новин за 9:00: Відкриття Євробачення. Ситуація на фронті

      Випуск новин 14

      У випуску новин за 13 травня станом на 9:00 – у ізраїльському Тель-Авіві відбулося відкриття Євробачення-2019. Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс проходитиме без України. Обстріли на передовій не вщухають. Впродовж минулої доби проросійські бойовики 16 разів обстрілювали позиції українських військових.

      Також у випуску: 

      У М'янмі літак здійснив аварійне приземлення в міжнародному аеропорту Мандали тільки із заднім шасі.

      Чинний президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня скандального забудовника й екс-регіонала Ігоря Лисова.

      Українець Андрій Говоров здобув срібло Ліги Чемпіонів з плавання.

      У Литві не змогли обрати нового президента у першому турі виборів: ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів.

       

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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