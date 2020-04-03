Випуск новин за 9:00: Відновлення продажу диких тварин у Китаї. Звернення Степанова до українців
У випуску новин за 3 квітня станом на 9:00 – у Китаї після карантину знову відкрили ринки з продажу диких тварин. Вони запрацювали у місті Гуйлінь і Дун-гуань. Новопризначений міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців з невтішним попередженням.
Також у випуску:
Керівник МОЗ записав перше звернення до українців.
На Херсонщині встановлюють карантинні блок-пости.
В Австралії тестують 2 потенційні вакцини від COVID-19.
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