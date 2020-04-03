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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 9:00: Відновлення продажу диких тварин у Китаї. Звернення Степанова до українців

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 квітня станом на 9:00 – у Китаї після карантину знову відкрили ринки з продажу диких тварин. Вони запрацювали у місті Гуйлінь і Дун-гуань. Новопризначений міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців з невтішним попередженням.

      Також у випуску:

      Керівник МОЗ записав перше звернення до українців.

      На Херсонщині встановлюють карантинні блок-пости.

      В Австралії тестують 2 потенційні вакцини від COVID-19.

      Теги: Китай Світ тварин Максим Степанов Випуск новин
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