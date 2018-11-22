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      Випуск новин за 9:00: Військова підтримка Британії для України. Державний бюджет-2019

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом 9:00 – міністр оборони Британії заявив, що країна готова надати військову підтримку Україні. Військові Об'єднаного Королівства тренуватимуть українські спецпідрозділи та морських піхотинців. У ВР обіцяють ухвалити бюджет країни на 2019 рік до 23 листопада. Документ вже пройшов перше читання, проект допрацювали та схвалили в профільному комітеті.

      Також у випуску:

      На зустрічі у Нормандському форматі говоритимуть про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

      У Запоріжжі внаслідок аварії постраждало п'ятеро людей.

       

      Теги: Випуск новин Великобританія Бюджет-2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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