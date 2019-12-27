Випуск новин за 9:00: Водій збив поліцейського у Львові. Суд може відпустити ексберкутівців

У випуску новин за 27 грудня станом на 9:00 – у Львові чоловік на своєму BMW припаркувався на смузі громадського транспорту. Не зважав на зауваження поліції і вирішив сам атакувати правоохоронців. Сьогодні суд може відпустити з-під варти ексберкутівців, яких підозрюють у вбивстві активістів. А все тому, що вони, ймовірно, теж потрапили у списки на обмін.

Також у випуску: На фронті проросійські бойовики поранили одного українського військового. Очікуваний обмін полоненими може відбутись вже до кінця цього тижня. Попередньо відомо про цю неділю, 29 грудня. Підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова не продовжили запобіжний захід. Строк їхнього арешту стікає 31 грудня.