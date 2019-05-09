Випуск новин за 9:00: Вшанування загиблих у Другій світовій війні. Втрати на фронті

У випуску новин за 9 травня станом на 9:00 – В Україні у "Першу хвилину миру" вшанували загиблих у Другій світовій війні. Вже традиційно у столичному музеї історії України запалав вічний вогонь. Ворог невпинно гатить з мінометів та стрілецької зброї майже по всій лінії фронту. Один боєць загинув, а четверо поранені.

Також у випуску: Військові на передовій отримуватимуть більше виплат. В Одесі невідомі підпалили квіти та таблички біля будинку профспілок. Скандал у дитячому садку в Запоріжжі.

Джерело: 24 канал