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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Втеча 5 людей з обсервації на Тернопільщині. Стрілянина в Канаді

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 квітня станом на 9:00 – у Тернопільській області шукають 5 людей, які втекли від обсервації після приїзду з-за кордону. У Канаді сталася найкривавіша стрілянина за всю історію країни. У провінції Нова Шотландія озброєний 51-річний чоловік застрелив щонайменше 16 людей.

      Також у випуску:

      В Туреччині повідомили про одужання 107-річної жінки від COVID-19.

      Яким буде туризм після пандемії.

      У ще одному монастирі Московського патріархату зафіксували випадки коронавірусу. У Головчинецькому жіночому монастирі, що на Хмельниччині, підтвердили 2 випадки COVID-19.

       

      Теги: Коронавірус в Україні Тернопіль Стрілянина Канада Випуск новин
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