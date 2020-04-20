Випуск новин за 9:00: Втеча 5 людей з обсервації на Тернопільщині. Стрілянина в Канаді
У випуску новин за 20 квітня станом на 9:00 – у Тернопільській області шукають 5 людей, які втекли від обсервації після приїзду з-за кордону. У Канаді сталася найкривавіша стрілянина за всю історію країни. У провінції Нова Шотландія озброєний 51-річний чоловік застрелив щонайменше 16 людей.
Також у випуску:
В Туреччині повідомили про одужання 107-річної жінки від COVID-19.
Яким буде туризм після пандемії.
У ще одному монастирі Московського патріархату зафіксували випадки коронавірусу. У Головчинецькому жіночому монастирі, що на Хмельниччині, підтвердили 2 випадки COVID-19.
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