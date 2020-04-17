Випуск новин за 9:00: Втеча психічнохворого у Харкові. Поширення COVID-19 на Буковині
У випуску новин за 17 квітня станом на 9:00 – у Харкові з лікарні втік психічнохворий з COVID-19. Про його зникнення правоохоронцям заявили лікарі інфекційної лікарні. У Чернівецькій області COVID-19 далі поширюється. Тільки за вчорашній день там виявили 96 нових випадків зараження.
Також у випуску:
Грузія запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби з розповсюдженням COVID-19. Там тепер не можна пересуватися легковим авто.
Єврокомісія виділила 13 мільйонів євро для потерпілих від конфлікту на Донбасі.
Через сильний вітер у Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа.
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