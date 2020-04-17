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      Випуск новин за 9:00: Втеча психічнохворого у Харкові. Поширення COVID-19 на Буковині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 квітня станом на 9:00 – у Харкові з лікарні втік психічнохворий з COVID-19. Про його зникнення правоохоронцям заявили лікарі інфекційної лікарні. У Чернівецькій області COVID-19 далі поширюється. Тільки за вчорашній день там виявили 96 нових випадків зараження.

      Також у випуску:

      Грузія запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби з розповсюдженням COVID-19. Там тепер не можна пересуватися легковим авто.

      Єврокомісія виділила 13 мільйонів євро для потерпілих від конфлікту на Донбасі.

      Через сильний вітер у Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа.

       

      Теги: Новини Харкова Новини Чернівців Випуск новин
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