Випуск новин за 9:00: Втеча психічнохворого у Харкові. Поширення COVID-19 на Буковині

У випуску новин за 17 квітня станом на 9:00 – у Харкові з лікарні втік психічнохворий з COVID-19. Про його зникнення правоохоронцям заявили лікарі інфекційної лікарні. У Чернівецькій області COVID-19 далі поширюється. Тільки за вчорашній день там виявили 96 нових випадків зараження.

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