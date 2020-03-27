Випуск новин за 9:00: Втеча українців з самоізоляції. Черги на польсько-українському кордоні
У випуску новин за 27 березня станом на 9:00 – українці, які намагаються встигнути повернутися в Україну, стоять у чергах на польській стороні кордону. Черги виникли через карантинні обмеження. На Харківщині 10 людей втекли з самоізоляції. Усі вони нещодавно повернулися з-за кордону, відомо, що 4 з них точно контактували з хворими на коронавірус.
Також у випуску:
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