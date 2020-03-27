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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 9:00: Втеча українців з самоізоляції. Черги на польсько-українському кордоні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 березня станом на 9:00 – українці, які намагаються встигнути повернутися в Україну, стоять у чергах на польській стороні кордону. Черги виникли через карантинні обмеження. На Харківщині 10 людей втекли з самоізоляції. Усі вони нещодавно повернулися з-за кордону, відомо, що 4 з них точно контактували з хворими на коронавірус.

      Також у випуску:

      На Тернопільщині тіло померлого від коронавірусу 68-річного пенсіонера медики виставили за двері лікарні в мішку і так передали родичам.

      Кабмін пом'якшив правила перевезення пасажирів у громадському транспорті.

      В Угорщині загорівся автобус з українцями.

      ВООЗ закликає до агресивної боротьби з коронавірусом.

      МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов
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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Харкова
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