Випуск новин за 9:00: Втеча українців з самоізоляції. Черги на польсько-українському кордоні

У випуску новин за 27 березня станом на 9:00 – українці, які намагаються встигнути повернутися в Україну, стоять у чергах на польській стороні кордону. Черги виникли через карантинні обмеження. На Харківщині 10 людей втекли з самоізоляції. Усі вони нещодавно повернулися з-за кордону, відомо, що 4 з них точно контактували з хворими на коронавірус.

Також у випуску: На Тернопільщині тіло померлого від коронавірусу 68-річного пенсіонера медики виставили за двері лікарні в мішку і так передали родичам. Кабмін пом'якшив правила перевезення пасажирів у громадському транспорті. В Угорщині загорівся автобус з українцями. ВООЗ закликає до агресивної боротьби з коронавірусом.