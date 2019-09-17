Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Дата виборів мера Києва
У випуску новин за 17 вересня станом на 9:00 – знову втрати на передовій: один військовий загинув, двоє – поранені. Загалом, минулої доби найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Позачергові вибори мера Києва можуть відбутися вже 8 грудня цього року. Відповідний законопроект депутати від партії "Слуга Народу" внесли до парламенту.
Також у випуску:
У Києві п'яний працівник СТО розбив чужий автомобіль, який привезли на ремонт.
Будинок у центрі Києва роками стоїть на воді через те, що підвал будинку регулярно затоплює.
У Львові контрактникам тепер будуть виплачувати одноразову грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень.
Джерело: 24 канал
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