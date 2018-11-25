Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Міністерство для ветеранів
У випуску новин за 25 листопада станом на 9:00 – проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, під час обстрілів загинув один захисник України. Тими, хто повернувся з війни, відтепер опікуватиметься Міністерство у справах ветеранів, хоча нині воно існує лише на папері.
Також у випуску:
Мін'юст повернув територію Почаївської лаври у користування держави.
Українські бійці взяли під контроль ще одне село.
Джерело: 24 канал
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