Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Циклон Valentin в Україні

У випуску новин за 1 травня станом на 9:00 – один український військовий через потужні обстріли проросійських бойовиків на Донбасі втратив життя, ще один – поранений. В Україну переміщається циклон Valentin з південного заходу Європи, який принесе з собою дощову погоду, грози, похолодання та сильні пориви вітру

Також у випуску: Як жителі окупованих територій України ставляться до видачів паспортів РФ. З 1 травня усім українцям доступна послуга Mobile Number Portability – перехід від одного оператора до іншого із збереженням номера телефону. Для боржників почнуть нараховувати пеню за невчасну оплату житлово-комунальних послуг. Над Румунією, яку залишив циклон Valentin, пронісся торнадо.

Джерело: 24 канал