Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Візові маніпуляції ФСБ

У випуску новин за 17 листопада станом на 9:00 – на жаль, один український військовий загинув на передовій. Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, шість разів застосовували важке озброєння. Співробітники російської ФСБ шантажували і вербували працівників візового центру TLSсontact, щоб домогтися відправлення "Петрова" і "Боширова" без зайвих питань до Британії.

Також у випуску: Під будинком Арсена Авакова планують провести акцію протесту під гаслом "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Як зараз живуть зрадники України Азаров, Янукович, Захарченко. Гігантське послання на найдовшому льодовику Європи залишили молоді екологи.