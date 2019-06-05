Випуск новин за 9:00: Загибель військових на фронті. Порожні пляжі в окупованому Криму

У випуску новин за 5 червня станом на 9:00 – троє військових ЗСУ загинули внаслідок обстрілів, стільки ж – поранені. Загалом російські найманці 16 разів обстріляли позиції нашого війська. Місцеві жителі в окупованому Криму публікують фото з раніше популярних пляжів у Євпаторії та з околиць Алушти, які зараз порожні.

Також у випуску: Україна отримає від Євросоюзу другий транш фінансової допомоги розміром у 500 мільйонів євро. У Переяслав-Хмельницькому активісти закидали будівлю поліції петардами та димовими шашками. Батьки після розлучення ворогують між собою за право виховувати спільних дітей.

Джерело: 24 канал