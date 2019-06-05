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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Загибель військових на фронті. Порожні пляжі в окупованому Криму

      Випуск новин 24

      У випуску новин за 5 червня станом на 9:00 – троє військових ЗСУ загинули внаслідок обстрілів, стільки ж – поранені. Загалом російські найманці 16 разів обстріляли позиції нашого війська. Місцеві жителі в окупованому Криму публікують фото з раніше популярних пляжів у Євпаторії та з околиць Алушти, які зараз порожні.

      Також у випуску:

      Україна отримає від Євросоюзу другий транш фінансової допомоги розміром у 500 мільйонів євро.

      У Переяслав-Хмельницькому активісти закидали будівлю поліції петардами та димовими шашками.

      Батьки після розлучення ворогують між собою за право виховувати спільних дітей.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Новини Криму Анексія Криму Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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