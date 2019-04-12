Випуск новин за 9:00: Загострення на фронті. Зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном
У випуску новин за 12 квітня станом на 9:00 – внаслідок ворожих обстрілів один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення. Традиційно гаряче на Луганщині та під Маріуполем, а також в Авдіївці. Чинний гарант у першій половині дня запланував зустріч з канцлером Німеччини, а ввечері – з президентом Франції. Володимир Зеленський також вилетів до Парижа, аби зустрітися з Макроном.
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Джерело: 24 канал
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