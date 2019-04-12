Випуск новин за 9:00: Загострення на фронті. Зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном

У випуску новин за 12 квітня станом на 9:00 – внаслідок ворожих обстрілів один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення. Традиційно гаряче на Луганщині та під Маріуполем, а також в Авдіївці. Чинний гарант у першій половині дня запланував зустріч з канцлером Німеччини, а ввечері – з президентом Франції. Володимир Зеленський також вилетів до Парижа, аби зустрітися з Макроном.

Також у випуску: СБУ викрила співробітника головного управління Нацполіції у Харківській області на співпраці з Генштабом збройних сил Росії. У Львові після масового отруєння дітей у дитсадку перевірять усі їдальні закладів освіти. Компанія Ілона Маска успішно вивела у космос свою ракету Falcon Heavy.

Джерело: 24 канал