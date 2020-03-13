Випуск новин за 9:00: Закриття кордонів через Covid-19. Неспокійна доба на передовій

У випуску новин за 13 березня станом на 9:00 – вже сьогодні РНБО на засіданні вирішить, чи закривати кордони через поширення коронавірусу. Вночі російські найманці обстріляли з мінометів 82 калібру позиції наших військових біля Лебединського. Випустили 11 мін. На щастя, минулося без втрат.

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Попри рішення уряду фактично припинити сполучення з Італією, в Україну досі безперебійно прибувають звідти рейси. Один, до прикладу, прилетів у столичний Бориспіль тільки вчора надвечір.

Стало відомо, що вірус вже дістався й дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Лабораторний центр Лондона оголосив, що шукає добровольців, які готові заразитися Covid-19, аби розробити проти нього вакцину. Таких піддослідних треба 24, а охочих вже зголосилося 10 тисяч.